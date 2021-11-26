В Минвостокразвития пояснили, что будет значить разделение ДФО на четыре макротерритории

ТАСС, 26 ноября. Предложение главы Минвостокразвития Алексея Чекункова рассматривать ДФО через призму четырех экономических макрорегионов при инвестиционном и экономическом планировании не подразумевает изменения существующего административно-территориального деления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Чекунков озвучил инициативу рассматривать четыре макротерритории в составе Дальнего Востока, выделенных по социально-экономическим и географическим показателям: забайкальскую (Бурятия и Забайкальский край), приграничную (Хабаровский край, Амурская область, Приморье и Еврейская автономная область), островную (Камчатка и Сахалин) и северную (Якутия, Магаданская область и Чукотка). Это предложение не подразумевает изменения существующего административно-территориального деления", - сказали в пресс-службе

Для каждой из них Минвостокразвития готовит свою стратегию, учитывающую особенности экономики, расселения, инфраструктуры, социальной сферы, окружения.

"Предложенный макроэкономический подход призван учитывать особенности территорий, максимально задействовать при реализации проектов ускоренного развития естественные преимущества дальневосточных регионов. Такие, например, как туристический потенциал, запасы полезных ископаемых Бурятии и Забайкалья, водные биологические ресурсы, а также экспортные возможности Приморья и Сахалина, арктическую специфику Севера", - пояснил ТАСС Чекунков.

По словам министра, есть регионы со сложной бюджетной ситуацией, к таким территориям относятся Бурятия и Забайкалье, где самая низкая бюджетная обеспеченность в стране.

"Но сами регионы при этом нельзя назвать депрессивными. На самом деле это одни из самых эмоционально заряженных регионов в стране", - подчеркнул глава Минвостокразвития.