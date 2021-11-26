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"Газпром" готов оплатить строительство новой газовой системы после ЧП в Махачкале

После взрыва газа в частном доме около двух тысяч абонентов остались без теплоснабжения в зимний период

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Махачкала" предложила профинансировать расходы по проектированию и строительству новой системы газоснабжения после взрыва газа, который произошел в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе региональной компании.

"Для скорейшего восстановления газоснабжения потребителей "Газпром межрегионгаз Махачкала" выступил с предложением профинансировать расходы по проектированию и строительству новой системы газоснабжения. Соответствующее письмо направлено газовой организацией в адрес главы города Махачкала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, частный дом, в котором произошло ЧП, не был официально подключен к системе газоснабжения. "Газопровод не состоит на балансе газовой компании и не обслуживается специализированной организацией. В этой связи потребителям 11 многоквартирных домов, подключенным к этой системе, была прекращена подача газа", - добавили в компании.

В результате происшествия около двух тысяч абонентов остались без теплоснабжения в зимний период, в Ленинском районе Махачкалы объявлен режим ЧС. Основные силы и средства властей направлены на обеспечение жизнедеятельности населения в районе отключения электро-, газо-, теплоснабжения. Также администрация города рассматривает вопрос оказания материальной помощи семьям, пострадавшим в пожаре.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, в результате чего один человек умер, трое, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы. По предварительно имеющейся информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.

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