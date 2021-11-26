AFP: французские рыбаки заблокировали порт Кале

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Французские рыбаки заблокировали в пятницу доступ в порт в Кале для британских судов в знак протеста против ограничений Лондона на выдачу лицензий на рыбный промысел. Об этом сообщило агентство France-Presse.

В полдень шесть рыболовных судов, вышедших из соседнего порта Булонь-сюр-Мер, вошли в акваторию Кале. Рыбаки развернули плакат, на котором было написано: "Мы хотим вернуть наши лицензии". По словам президента Комитета по рыболовству региона О-де-Франс Оливье Лепретра, "таким образом рыбаки хотят оказать давление на британское правительство в вопросе лицензий".

В пятницу утром около десяти рыболовецких лодок в течение часа блокировали доступ в порт Сен-Мало. Действия рыбаков не привели к нарушению морского сообщения, поскольку из-за непогоды рейсы парома, курсирующего между Великобританией и Францией, были отменены.

В ближайшие часы участники протеста планируют заблокировать доступ грузовым автомобилям к терминалу туннеля под Ла-Маншем. "Нам не нужны подачки, мы только хотим вернуть полагающиеся нам лицензии. Соединенное Королевство должно соблюдать договоренности", - сказал председатель Национального комитета рыбаков Жерар Ромити.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на рыбный промысел. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет вводить санкции до окончания переговоров о рыболовстве.

В Париже выражают недовольство тем, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Британская сторона заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных из Евросоюза. Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.