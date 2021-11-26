На заводе в Калужской области начали выпуск компонента эндопротеза коленного сустава

ТАСС, 26 ноября. Производство компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья начали в городе Обнинск Калужской области на заводе Sanatmetal, который является дочерним предприятием венгерской компании Sanatmetal. Выпуск имплантов важен для таких направлений, как травматология и ортопедия, поскольку позволяет продлить активное долголетие пожилых людей, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу в ходе посещения предприятия в рамках российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Производство имплантатов и медицинских изделий - это то, что необходимо сегодня для активного долголетия и жизни лиц старшего возраста. Именно это позволяет чувствовать себя полноценно, вести активную жизнь. Для Российской Федерации это очень важная составляющая", - приводит пресс-служба правительства Калужской области слова Мурашко.

Глава министерства отметил, что производимые на заводах Sanatmetal изделия медицинского назначения соответствуют международным стандартам и имеют большой экспортный потенциал. "Травматология и ортопедия - это высоко конкурентные направления, в том числе, в России. Компания Sanatmetal сегодня заняла одну из ниш, которая пока только набирает темпы, но, если двигаться в инновационном развитии, то мы готовы с нашими научными институтами оказать содействие, в том числе уже имеющимися разработками для использования их на производстве", - добавил он.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией. "Зарубежные инвестиции для нас чрезвычайно важны, так же как и для российских коллег. У предприятия в Обнинске теперь появились новые мощности. Здесь производится продукция на огромные суммы, которая потом будет поступать на рынки других стран", - цитирует пресс-служба слова Сийярто.

Завод компании, по словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, достиг высокой степени локализации производства и удачно вошел в фармацевтический кластер Обнинска. "Очень важно, что это продукция высокой степени локализации. Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская область приложила много усилий для того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том числе и венгерское", - сказал глава региона.