В Ивановской области продлили льготы для бизнеса до 2023 года

ТАСС, 26 ноября. Власти Ивановской области продлили до 2023 года налоговые льготы для бизнеса в период ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Еще на год продлено действие пониженных ставок при применении упрощенной системы налогообложения, кроме того, снижен налог на имущество для торговых центров, предоставивших скидки по аренде для своих арендаторов. Соответствующие законопроекты на рассмотрение в Ивановскую областную Думу внес губернатор Станислав Воскресенский. На минувшем пленарном заседании парламентарии поддержали эти инициативы", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, согласно принятым изменениям в региональный закон "О налоге на имущество организаций", в регионе снижен размер платы для арендаторов не менее чем на 50%, что позволит арендодателю уменьшить сумму налога на имущество организации на сумму этого снижения (но не более 50% годовой суммы налога). Как уточняется, мера была разработана для поддержки бизнеса в период пандемии. В 2020 году ею воспользовались пять торговых центров, сумма поддержки составила 17 млн рублей.

"В конце 2021 года в Ивановской области завершается действие пониженных ставок при применении УСН (упрощенной системы налогообложения), установленных региональным законом "О налоговых ставках при упрощенной системе налогообложения". По инициативе главы региона Станислава Воскресенского принято решение о продлении этой меры поддержки бизнеса. Так, еще на год, до 1 января 2023 года, продлена льготная ставка по налогу, взимаемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", которая составит 5%", - сообщила пресс-служба.

Как поясняется в сообщении, также продлена льготная налоговая ставка в размере 4% по налогу, взимаемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения "доходы". "Продление до 2023 года действия пониженной налоговой ставки 5% при применении УСН с объектом "доходы минус расходы" для налогоплательщиков в сфере розничной торговли позволит нивелировать возросшую налоговую нагрузку в связи с их переходом с отмененного в 2020 году единого налога на вмененный доход", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Ивановской области Людмилу Дмитриеву.