Росфинмониторинг подготовил законопроект об оперативном блокировании активов террористов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий более оперативное замораживание (блокирование) активов террористов, подготовлен Росфинмониторингом, после согласования с Банком России он будет опубликован. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе VII банковской юридической конференции.

"Соответствующий законопроект нами уже подготовлен и после того, как мы с коллегами из Банка России согласуем основные параметры, мы его опубликуем", - сообщил Негляд, отметив необходимость обеспечения большей реактивности в вопросе замораживания активов террористов.

Выступая на конференции, он сказал об имеющемся замечании со стороны ФАТФ по вопросу об имплементации стандартов этой организации. "По вопросу об имплементации стандартов ФАТФ у нас есть серьезное замечание одно со стороны ФАТФ, по результатам защиты нашего отчета о том, что мы как страна недостаточно оперативно принимаем меры по замораживанию активов террористов в течение 24 часов: если вспомнить действующий наш 115-й ( федеральный закон - прим. ТАСС), у нас 48 часов, то есть та реактивность, которая у нас есть по другим вопросам, здесь тоже необходима", - добавил он.