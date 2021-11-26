Начало производства "Спутника V" на Филиппинах ожидается в первом квартале 2022 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начало производства российской вакцины "Спутник V" на Филиппинах запланировано на первый квартал 2022 года, сообщил в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Производство на Филиппинах уже в обозримом будущем, оно будет осуществлено в несколько этапов, сначала мы планируем произвести достаточно вакцины, затем выпустить ее в производство, и все это запланировано на первый квартал 2022 года", - сказал он в эфире филиппинского телеканала Yan News.

Дмитриев подчеркнул, что сначала необходимо пройти основной этап - регистрацию вакцины для производства и сам процесс производства в первой половине года, а затем приступить к массовому выпуску вакцины.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 260,1 млн человек, около 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 502 879 случаев заражения, выздоровел 8 200 971 человек, умерли 270 292. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.