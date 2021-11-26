Цена на зимний дизель на бирже вновь обновила исторический максимум

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу вновь обновила исторический максимум и составила 61,58 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,7%, до 61,58 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября - 61,53 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,1%, до 52,73 тыс. рублей за тонну, в то же время летний дизель подешевел на 0,4%, до 50,83 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,8%, до 49,98 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,6%, до 51,05 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут упала на 5,8%, до 24,46 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,4%, до 31,65 тыс. рублей за тонну.