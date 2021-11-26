Минпромторг может вчетверо увеличить поддержку развития промышленности регионов в 2022 г.

ТАМБОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг планирует в 2022 году почти в четыре раза увеличить финансирование развития промышленности в регионах РФ, выделив на господдержку региональных программ 3,7 млрд рублей из федерального бюджета, заявил глава министерства Денис Мантуров. Конкурсный отбор региональных программ на получение федеральных субсидий начнется в середине декабря, сказал он.

"Мы в середине декабря запустим конкурс на поддержку региональных программ развития промышленности. На следующий год заложено уже федеральным бюджетом по нашему ведомству 3,7 млрд рублей по 194 постановлению правительства, а это как раз возможность рассчитывать на докапитализацию региональных фондов развития промышленности через федеральную субсидию", - сказал Мантуров на встрече с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым.

По итогам конкурса на 2021 год Минпромторг отобрал 25 регионов, которые получат субсидии на программы развития промышленности на общую сумму 1 млрд рублей.

Как сообщил Егоров, Тамбовская область намерена создать региональный фонд развития промышленности и участвовать в конкурсе на поддержку из федерального бюджета. "Принято решение о создании регионального фонда развития промышленности. Капитализация со стороны областного бюджета на следующий год - мы 50 млн [рублей] заложили в бюджет для начала. Будем заявляться на все необходимые конкурсы в соответствие с действующим законодательством", - сказал он."Заявка точно будет", - добавил Егоров.

Он отметил, что фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности, при его поддержке промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции и осуществлять техническое перевооружение.

Как отмечало министерство,в рамках господдержки бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП.