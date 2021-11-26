Птицефабрика в Ленобласти открыла площадку с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Производственную площадку с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей ввели в эксплуатацию в пятницу на птицефабрике "Северная" у поселка Молодцово в Ленинградской области, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко.

"Мы находимся на новом производстве бройлеров, это 16 птичников. Срок производства бройлеров на нем очень короткий - 45-46 дней. Объем производства нового комплекса - 9 млн тушек в год, это плюс 10% к тому объему мяса, который производит птицефабрика "Северная", - сказал он.

Объем производства фабрики благодаря новой площадке составит около 290 тыс. тонн мяса в год. Губернатор отметил, что производство увеличит объемы реализации продукции на экспорт. Ленинградская область поставляет мясо птицы в Финляндию, Таиланд, ОАЭ и другие страны.

Соглашение о запуске проекта было подписано правительством региона и птицефабрикой в 2020 году в рамках агропромышленной выставки "Агрорусь". Объем инвестиций в проект - 2,5 млрд рублей, обеспечено 100 новых рабочих мест.

Ленинградская область занимает пятое место среди регионов РФ по производству мяса птицы в сельхозорганизациях. В прошлом году было произведено около 309 тыс. тонн - это 5% от объема производства мяса птицы в стране и 57% от объема производства в СЗФО.