Крупнейшее в России производство нитриловых перчаток запустили в Тамбовской области

ТАМБОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Тамбовский пороховой завод, расположенный в Котовске, в рамках программы диверсификации запустил крупнейшее в России производство нитриловых перчаток. Ежегодный объем выпускаемой продукции на первом этапе составит 255 млн пар, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Коллеги с Тамбовского порохового завода запустили цех по производству нитриловых перчаток, и мы сегодня слышали доклад наших коллег о том, что рассматривается вопрос по расширению этого производства. Думаю, что с переходом, в том числе на российский компонент сырья это улучшит экономику и даст стимул для расширения", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, принимающий участие в запуске производства.

Сейчас установлены две из 16 производственных линий, способных в автономном и круглосуточном режимах выпускать не только нитриловые перчатки, используемые в медицине, но и латексные и неопреновые. До конца года будет запущено восемь линий.

Проект реализуется в рамках программы диверсификации продукции предприятий ОПК. Максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит примерно 700 тыс. пар в сутки или 255 млн пар в год. По договоренности о сотрудничестве сырье для производства перчаток будет поставляться крупной нефтехимической компанией "Сибур".

Как отметил врио главы региона Максим Егоров, проект является значимым для Тамбовской области, поскольку на предприятии будет создано 500 новых рабочих мест. "Это диверсификация производства и импортозамещение, благодаря которому объем российского производства перчаток медицинского назначения вырастет с 10 до 60%. На первом этапе планируется выпускать 255 млн пар в год. В последующие годы при достижении максимальной мощности объем производства составит 750 млн пар перчаток в год", - сказал Егоров.

Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей пороха, основан в городе Котовске в 1915 году, в годы Великой Отечественной войны выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. В настоящее время выпускает свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения, пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов, а также игрушки-неваляшки. Около 20% продукции экспортируется.