Зеленский заявил, что Украине хватит угля на отопительный сезон

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство решает проблему с дефицитом угля для энергетических компаний в стране за счет поставок по морскому пути.

"Корабли [с углем] идут. У нас есть контракты на 11 кораблей. Дополнительные контракты относительно угля будут в декабре, то есть, кроме нашего угля, которого не хватает, мы должны импортировать теми или другими путями", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский уточнил, что поставки морем организованы, поскольку Украина не импортирует уголь из РФ и Казахстана.

21 ноября на Украину первое судно с 60,5 тыс. тонн угля из семи законтрактованных компанией ДТЭК судов с углем из США и Колумбии общим объемом 1,5 млн тонн. Ожидается, что они прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года. Компания подчеркивает, что импорт угля "является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным". По данным ДТЭК, собственная добыча к концу года составит около 17 млн тонн газового угля.

Ранее украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила, что законтрактовала около 1,5 млн тонн угля из четырех стран. По железной дороге планируется поставить 663 тыс. тонн угля из Казахстана, а также 300 тыс. тонн из Польши. Остальные объемы будут поставлены по морскому пути из США и Австралии.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Для покрытия энергодефицита также идет коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии мощностью 415 МВт. Из-за дефицита Киев несколько раз экстренно запрашивал аварийную помощь и у Словакии.