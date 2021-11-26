Росфинмониторинг: дискуссия об "обменниках" виртуальных валют завершится в 2022 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дискуссия о регулировании или запрете "обменников" виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе VII банковской юридической конференции.

"Что касается направления об управлении высокими рисками ОД/ФТ (отмывание доходов/финансирование терроризма - прим. ТАСС), в национальной оценке рисков 2018 года виртуальные активы, к которым относятся криптовалюты, признаны фактором высокого риска для нашего финансового пространства. Здесь дискуссию нам предстоит завершать, я думаю, в предстоящем году. И все же определяться в рамках тех стандартов, которые нам предоставляет ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС)", - сказал он.

Негляд отметил, что, с точки зрения ФАТФ, необходимо регулировать точки входа в официальную финансовую систему - "обменники". Организация, по его словам, предлагает на выбор стране два способа такого регулирования - это либо их включение в качестве субъектов антиотмывочного законодательства с идентификацией, либо запрет деятельности. "Оба варианта имеют право на жизнь. Есть различные точки зрения. Эта дискуссия должна быть завершена", - заключил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.