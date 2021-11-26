В ООН заявили, что снятие ограничений на поездки имеет важное значение для туризма

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер или их постепенное ослабление оказывает серьезное влияние на восстановление туризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

"Гарантирующие безопасность ослабление или отмена ограничений на поездки имеют первостепенное значение для возобновления туризма вместе с теми социальными и экономическими выгодами, которые предоставляет этот сектор. Тенденция к тому, что различные направления применяют основанные на фактических данных подходы к ограничениям, отражает изменения в характере пандемии и способствует восстановлению доверия к путешествиям, одновременно помогая обеспечить безопасность как туристов, так и работников сферы туризма", - приводятся в сообщении организации слова ее генерального секретаря Зураба Пололикашвили.

Как ранее уточняли в организации, смягчение ограничений на поездки для вакцинированных путешественников в сочетании с прогрессом в развертывании вакцин против COVID-19 уже помогло восстановить доверие потребителей и постепенно восстановить безопасные условия для передвижения в Европе и в других частях мира.

Согласно отчету ВТООН, 46 пунктов назначения (около 21% всех направлений в мире) в настоящее время полностью закрыты для туристов, еще 55 (25% всех направлений в мире) по-прежнему частично закрыты для международного туризма, а 112 (52% всех направлений) требуют, чтобы иностранные туристы по прибытии предъявили результаты ПЦР-теста. Исследование также показывает, что около 39% направлений по всему миру (85 пунктов назначения) ослабили ограничения для полностью вакцинированных международных туристов.

Вместе с тем последний отчет показывает, что региональные различия в отношении ограничений на поездки сохраняются. Азиатско-Тихоокеанский регион остается регионом с наибольшим количеством ограничений, 65% всех направлений полностью закрыты. Европа является наиболее открытым глобальным регионом для международных туристов (полностью закрыто 7% границ), за ней следуют Африка (9%), Америка (10%) и Ближний Восток (15%).

2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю ведения такой статистики. Число туристов, выезжающих за границу, снизилось на 1 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг отметки в 1,5 млрд.