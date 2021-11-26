Субсидия для установки одной электрозарядной станции может составить 60% от затрат

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Размер субсидии на установку одной электрозарядной станции (ЭЗС) для электромобилей может составить 60% от понесенных затрат, но не более 1,86 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, разработанном Министерством энергетики РФ и размещенном в пятницу на портале нормативных правовых актов.

"Размер субсидии на один объект зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта определяется в размере 60% от фактически понесенных затрат получателя субсидии на приобретение оборудования зарядной станции, соответствующего требованиям к оборудованию объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, <…> но не более 1,86 млн рублей", - говорится в документе.

При этом размер субсидии за технологическое присоединение зарядной станции может составить 30% от затрат, но не более 900 тыс. рублей. Исключением являются случаи, когда для техприсоединения потребовалось строительство объектов электросетевого хозяйства.

Требования к зарядным станциям

Наряду с этим, Минэнерго предложило установить ряд требований к зарядным станциям. В частности, оборудование для ЭЗС должно быть произведено на территории России, его пиковая потребляемая мощность должна составлять не менее 150 кВт. Требования также подразумевают наличие различных коннекторов, утвержденных протоколами Международной электротехнической комиссии, и такого их количества, которое обеспечит возможность зарядки двух электромобилей одновременно. Все оборудование должно быть произведено в год поставки на ЭЗС или за год и не эксплуатироваться ранее.

Наряду с этим, получатель субсидии обязан обеспечить работу установленной ЭЗС в течение пяти лет с момента выдачи разрешения на ее эксплуатацию и гарантировать ее круглосуточную работу в период установленного срока службы. Более того, установщик должен обеспечить передачу данных о технических параметрах работы станции.

Что касается расположения станций, то на загородных дорогах ЭЗС должна быть установлена на участке, который входит в состав многофункциональной зоны дорожного сервиса или автозаправочной станции и оснащен точкой общественного питания и магазином. В городской черте ЭЗС должны быть размещены на общественных парковках, где к дороге примыкают места для парковки двух и более автомобилей, а также частных, муниципальных и государственных парковках с круглосуточным доступом.