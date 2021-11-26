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Чернышенко заявил, что Россия должна стать лидером мирового водородного рынка

Вице-премьер уточнил, что цель РФ - занять к 2030 году 20% рынка международной торговли водородом

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия должна стать лидером международного рынка водорода и обладает потенциалом для достижения этой цели, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может многократно увеличиться и достичь 24 %, уточнил он. "Представляете, четверть [всего рынка] энергии. Это очень много. Для России крайне важно не то что не отстать, а возглавить это движение, быть лидером. И для этого есть огромный потенциал. Конечно, нужно его реализовать, иначе будет просто непростительно больно об этом вспоминать", - сказал вице-премьер в пятницу на заседании ученого совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", посвященного научным проблемам развития водородной энергетики.

Цель России, с учетом неопределенности объемов рынка водорода, - занять к 2030 году 20% рынка международной торговли водородом, также уточнил Чернышенко.

"В зависимости от дальнейших темпов развития водородной энергетики, [доля РФ] может составлять от 200 тысяч тонн в 2024 году до 12 миллионов тонн в 2035 году, и с выходом до 50 миллионов тонн в 2050 году", - заключил он.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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