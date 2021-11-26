"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тыс. за упоминание запрещенных организаций без маркировки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оштрафовал "Эхо Москвы" на 160 тыс. рублей за публикацию на сайте радиостанции сведений о запрещенных организациях без соответствующей маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным ЗАО "Эхо Москвы" по четырем протоколам, составленным по ч. 2. ст 13.15 КоАП РФ ("Распространение информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации"), и назначил штрафы на общую сумму 160 тыс. рублей", - сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что по аналогичной статье признан виновным и главред сайта радиостанции "Эхо Москвы" Виталий Рувинский. Суд счел, что он четырежды допустил упоминание организаций, признанных иноагентами, без соответствующей маркировки, и наказал его штрафом в размере 16 тыс. рублей.

В конце октября 2021 года Пресненский суд Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" и главного редактора сайта Виталия Рувинского на общую сумму 480 тыс. рублей за отказ упомянуть в передачах этого СМИ сведения о том, что ФБК, "Альянс врачей" и другие организации признаны в РФ иностранными агентами.