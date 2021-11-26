Россия до конца года поставит на Кубу лекарства и продовольствие

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия до конца года поставит на Кубу лекарства, продовольствие и товары первой необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России по итогам встречи вице-премьера РФ Юрия Борисова с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом.

"Юрий Борисов [в ходе встречи] подтвердил обязательства России относительно гуманитарной помощи, обещанной Кубе, - товары первой необходимости, лекарства и продовольствие должны отбыть на Кубу до конца года. А также напомнил, что российские вузы примут и обучат бесплатно 100 кубинских студентов", - отмечается в сообщении.

За время пандемии Россия осуществила несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу. Это продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные препараты, аппараты ИВЛ, кислородные станции.