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ФАС удовлетворила ходатайство компании Мазепина о приобретении 83,7% "Тольяттиазота"

Также удовлетворено ходатайство пермского ООО "Актум" о покупке 93,735% акций данного предприятия

ТАСС, 26 ноября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% голосующих акций "Тольяттиазота", одного из крупнейших производителей аммиака и карбамида в России. Об этом говорится в материалах ФАС.

В совокупности с имеющимися акциями "Тольяттиазота" "Химактивинвест" сможет консолидировать 93,723% компании. Как говорится в пояснении к бухгалтерскому отчету "Химактивинвеста", его акционером является "Базовая химическая компания "Уралхим" владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина.

Также ФАС удовлетворила ходатайство пермского ООО "Актум" о покупке 93,735% акций "Тольяттиазота", говорится в материалах службы.

"Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида. 9,97% в компании принадлежит "Уралхиму".

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