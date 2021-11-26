Ковальчук: технологические приоритеты России должны опираться на научный анализ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская политика развития перспективных технологий, в том числе в сфере энергетики, должна опираться на научный анализ, который исключит ложные цели. Такое мнение в пятницу на посвященном водородным технологиям ученом совете Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" высказал его президент Михаил Ковальчук.

"Очень часто насаждаются абсолютно разные представления о том, что происходит, о причинах и о путях выхода из важнейших кризисов. <...> Допустим, мы с вами [представителями других государств, обсуждавших изменения климата на Гайдаровском форуме] согласились, что климат теплеет, но возникает вопрос: а почему это антропогенный, техногенный <...> [характер]? Доказательств нет, это умалчивается. Говорится как данное, а потом <...> [задается] другая повестка. Так вот нам поэтому нужен строгий научный анализ ситуации", - сказал Ковальчук.

Ученый считает, что такой подход необходим как в цифровизации в целом, так и в развитии водородных, когнитивных технологий, а также в сфере создания новых материалов.

Говоря о создании и развитии перспективных энергетических технологий, Ковальчук отметил необходимость разработки собственной "реалистической стратегии" России.

"Иными словами, нужна собственная энергетическая повестка и, что крайне важно, нам нужно создать единую энергосистему полного жизненного цикла: создание, генерация, применение, хранение, транспорт и утилизация", - отметил он.

Ковальчук также считает, что Россия способна задавать энергетическую повестку на международном уровне за счет продвижения идеи выработки признанных на уровне ООН единых "правил игры" в энергетической сфере, а также расширения круга стран-партнеров в этой области.

"Это в первую очередь страны ОПЕК и, грубо говоря, "газовый ОПЕК". Это люди, которые точно будут поддерживать нашу повестку <…> и инвестировать в наши идеи. И следующая вещь - это создание клуба <…> "Атомного проекта 2.0". Десятки стран, в которых мы сегодня строим атомные станции, объективно попадают сюда. <…> Здесь есть где развернуться с тем, чтобы свою повестку сначала сформировать, а потом закрепить ее на международном уровне", - заключил он.