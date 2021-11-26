Проекты по добыче полезных ископаемых и развитию туркластера вошли в модель развития КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Проекты по добыче полезных ископаемых, развитию туркластера, интенсивному садоводству и гидроэнергетике представлены в модели экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом написал глава субъекта Рашид Темрезов на своей странице в Instagram по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития субъектов Северного Кавказа.

"Наряду с другими регионами СКФО защитили разработанную по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина модель экономического развития КЧР. <...> Отобраны проекты в сфере добычи полезных ископаемых, промышленном производстве, проекты дальнейшего развития туристического кластера, интенсивного садоводства и гидроэнергетики. Отдельно рассмотрели развитие сектора жилищного строительства", - написал он.

Руководитель республики отметил, что в рамках модели определены стратегические инициативы в тех секторах экономики, где имеется хороший, при этом еще нереализованный потенциал. "Для Карачаево-Черкесии, это традиционно АПК, промышленность и туризм", - добавил он.

Глава региона подчеркнул, что работа по разработке модели велась на протяжении четырех месяцев. В нее, по словам Темрезова, вошли те проекты, которые в большей степени смогут оказать влияние на повышение занятости в Карачаево-Черкесии, уровня заработной платы наших жителей, будут способствовать росту ВРП и объемов инвестиций в основной капитал.

"Также в ходе стратегической сессии вице-премьер Александр Новак предложил включить в модель экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа стратегически важный и прорывной для СКФО проект строительства дороги от КМВ к черноморскому побережью - до Сочи, через Карачаево-Черкесию", - написал Темрезов.