Мексиканский песо подешевел из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса

МЕХИКО, 26 ноября. /ТАСС/. Мексиканский песо в пятницу значительно подешевел по отношению к доллару США из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса. В некоторых банках, в частности, в Citibanamex, американскую валюту в настоящее время продают по 22,44 песо. По данным телеканала Televisa , речь идет о самой значительной девальвации национальной валюты за последние 14 месяцев.

Официальный обменный курс, установленный Банком Мексики в четверг, равен 21,54 песо за доллар. За год мексиканская валюта подешевела более чем на 9%. Согласно данным Национального института статистики и географии, инфляция в первой половине текущего месяца достигла 7,05%, более чем в два раза превысив целевой показатель Банка Мексики. Речь идет о самом значительном повышении уровня цен с ноября 2001 года.

Заболеваемость ковидом в Мексике в настоящее время находится на низком уровне, с 15 ноября в 31 из 32 регионов действует самый мягкий режим ограничений для предотвращения распространения инфекции. Власти пока не обнародовали никаких мер, направленных на недопущение проникновения в страну нового штамма. С начала пандемии Мексика не закрывала границы и не запрещала перемещение по своей территории.