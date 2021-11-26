Украинский бизнесмен Ахметов назвал ложью слова Зеленского о его участии в госперевороте

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту на Украине. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ), которую основал бизнесмен.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", - заявил Ахметов.

По словам бизнесмена, он продолжит "защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры на Украине не было", - заверил Ахметов.

Ранее в пятницу на пресс-марафоне Зеленский заявил, что "на пленках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в стране с якобы участием Ахметова, на это будет привлечен 1 млрд долларов. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.

После слов Зеленского о возможной причастности олигарха к "госперевороту" в стране, еврооблигации энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%.

ДТЭК - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ахметов.