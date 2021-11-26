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В ФПК рассчитывают, что введение QR-кодов на транспорте не скажется на пассажиропотоке

Если решение будет принято, то железнодорожники будут его исполнять на всей территории РФ, отметили в компании

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Внедрение QR-кодов, предусмотренное новым законопроектом, не должно серьезным образом сказаться на пассажиропотоке на железнодорожном транспорте. Такое мнение высказал в пятницу журналистам заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Станислав Зотин.

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"Трудно что-либо прогнозировать, потому что на сегодняшний день даже новость об этом уже очень сильно подстегивает вакцинацию. Поэтому мы надеемся, что значительное уменьшение пассажиропотока вряд ли произойдет", - сказал Зотин.

Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В части транспорта законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте на междугородных и международных перевозках. Зотин отметил, что если решение будет принято, то железнодорожники будут его исполнять на всей территории РФ.

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