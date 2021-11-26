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Инвестиции в логистический комплекс для СМП в Заполярье составят 113 млрд рублей

Прорабатывается вопрос строительства подстанции для обеспечения энергией масштабных проектов на западном берегу Кольского залива

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пять инвестиционных проектов на общую сумму более 112,9 млрд рублей реализуют в Заполярье для создания транспортно-логистического комплекса, который будет обеспечивать работу Северного морского пути (СМП) в Мурманской области. Об этом сообщили в региональном министерстве развития Арктики и экономики со ссылкой на замгубернатора Ольгу Кузнецову.

"В Мурманской области для обеспечения эффективного использования Северного морского пути реализуются пять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 112,9 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении МинАрктики слова Кузнецовой.

Как отметила вице-губернатор, эти пять проектов помогут в развитии в Заполярье транспортно-логистического комплекса, который является одной из ключевых точек роста региона. Среди них - "Витино: морской порт и нефтебаза", терминал минеральных удобрений "Морской терминал Тулома", терминал "Ударник", транспортно-логистический узел "Русатом Карго", а также комплекс для перегрузки угля и генеральных грузов МТП "Лавна", который уже вошел в фазу активного строительства.

Кроме того, Кузнецова добавила, что сейчас прорабатывается вопрос строительства подстанции для обеспечения энергией масштабных проектов на западном берегу Кольского залива в рамках механизма арктической концессии с предварительной суммой капитальных вложений 3 млрд рублей.

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