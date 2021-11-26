Путин надеется на восстановление и рост товарооборота России и Армении

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что объем взаимной торговли РФ и Армении вскоре вернется на допандемийный уровень. Об этом он заявил, открывая в пятницу двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В экономике Россия ведущий торгово-экономический партнер Армении, крупнейший инвестор в армянскую экономику. Правда вот за прошлый год товарооборот немножко просел, но в этом году он развивается ускоренными, я бы сказал, темпами, и надеюсь, что будет достигнут не только допандемийный уровень, но и мы пойдем дальше", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что в ходе двусторонней беседы сможет обсудить весь комплекс двухсторонних связей Москвы и Еревана.

"Что касается наших двусторонних отношений, мы много раз об этом говорили, хочу еще раз об этом упомянуть: отношения между Россией и Арменией носят стратегический характер, союзнический, имеют глубокие исторические корни. Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать уровень наших контактов", - заверил Путин.