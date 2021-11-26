Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью странами

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии приостанавливают авиасообщение между королевством и семью африканскими странами, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в пятницу Саудовское агентство печати (САП).

"Приостанавливаются полеты в следующие страны и из них: Южно-Африканская Республика, Республика Намибия, Республика Ботсвана, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик, Королевство Лесото, Королевство Эсватини. Приостанавливается возможность въезда в Саудовскую Аравию для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств. Исключение делается для тех, кто провел не менее 14 дней в иных странах, эпидемическая ситуация в которых позволяет прибытие оттуда в королевство в соответствии со всеми необходимыми медицинскими процедурами", - цитирует САП постановление министерства внутренних дел страны.

Как уточняется, соответствующее решение принято МВД королевства на основе рекомендаций министерства здравоохранения страны.

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 549 642 случая вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 538 784 человека уже выздоровели, 8 830 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве введено 47 222 767 доз прививок от коронавируса.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме, для обозначения которого в будущем может быть использована греческая буква "ню". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.