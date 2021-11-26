Российский рынок акций закрылся падением индексов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу оказался во власти продавцов. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,47%, до 3 810,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,58%, до 1 589,38 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:30 мск вырос на 0,83%, до 75,51 руб., евро - на 1,55%, до 85,30 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent обвалился на 11% и торгуется в районе $73,3 за баррель.

"Поводом для волны бегства от риска стали сообщения о выявлении в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Кроме того, динамика заболеваемости в мире, в особенности в Европе, в целом ухудшается", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В связи с новой опасностью Великобритания и Израиль уже приостановили авиасообщение с ЮАР. В Еврокомиссии также заявили, что рассматривают возможность временного закрытия перелетов из южной части Африки в европейские страны. Вместе с тем о первых случаях выявления нового штамма уже заявили в Бельгии, Гонконге, Ботсване, добавил эксперт.

Рынок акций

В пятницу на рынке акций доминировала тенденция к заметному снижению котировок ликвидных бумаг, отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Так, ключевые российские "фишки", такие как "Газпром" (-3,2%), Сбер (-4,1%), "Лукойл" (-4,4%), "Роснефть" (-5%), "Норникель" (-2,4%) задавали динамику своих секторов, внеся решающий вклад в падение индекса Мосбиржи.

Тем не менее, отдельные акции, выступающие традиционным "убежищем" от повышенной волатильности рынка, смогли показать динамику "лучше рынка". Так, меньше остальных ослабли привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), причем бумаги некоторых золотодобытчиков (акции "Полиметалла" выросли на 1,4%; "Селигдара" - на 2,3%) даже смогли подрасти, добавил эксперт.

Прогноз на 29 ноября

В начале будущей недели в настроениях может превалировать осторожность. "Не исключено, что после первой эмоциональной реакции на негативные новости о коронавирусе динамика может несколько стабилизироваться, часть инвесторов может перейти к выборочным покупкам резко подешевевших активов. В фокусе внимания останутся новости о пандемии, сырьевые цены, геополитика, монетарные сигналы. 29 ноября состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла", - рассказал Александр Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 3 800 - 3 920 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,5-76 руб.