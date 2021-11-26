Производство радиаторов расширят в Ставрополье за счет займа фонда Моногорода.рф

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) выдаст займ в 90 млн рублей на расширение производства радиаторов в моногороде Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ в пятницу.

"Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) выдаст 90 млн рублей компании из моногорода Невинномысск Ставропольского края на автоматизацию процесса механической обработки радиаторов отопления. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора Моногорода.рф Ольга Макаева и генеральный директор ООО "НРЗ" Андрей Лебедев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства займа компания потратит на покупку оборудования для автоматизации процесса механической обработки радиаторов отопления. Это позволит повысить производительность с 7 тыс. до 12 тыс. секций и увеличить количество рабочих мест на предприятии до 10, пояснили в пресс-службе.

Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 140 млн рублей.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".