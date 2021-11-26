Глава Северной Осетии представил Мишустину модель экономического развития до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии представили премьер-министру РФ модель экономического развития региона до 2030 года, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

Предполагается, что реализация стратегических инициатив в АПК, промышленности, туризме, ЖКХ и транспортной логистике, обозначенных в программном документе, позволит республике решить одну из ключевых проблем - дисбаланс рынка труда, снизить высокий уровень безработицы.

"Глава Северной Осетии Сергей Меняйло представил председателю правительства России Михаилу Мишустину модель экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России. Стратегическая сессия по защите моделей экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, состоялась сегодня в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

Меняйло выделил конкурентные преимущества Северной Осетии: выгодное географическое положение, богатые запасы водных, рекреационных и бальнеологических ресурсов, нерудных полезных ископаемых, потенциал возобновляемых источников энергии, наличие и высокий уровень образованности кадров.

Конкурентные преимущества

В АПК планируется ряд проектов по интенсивному садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции, животноводству. Всего предполагается исполнить 17 проектов на 36,2 млрд руб. инвестиций с созданием 2,7 тыс. рабочих мест.

Развитию промышленности, согласно документу, будет способствовать реализация 6 проектов на 4,5 млрд руб., что позволит создать 400 рабочих мест. Отмечено, что у руководства Северной Осетии есть четкое видение модернизации простаивающих промплощадок.

Три крупные проекта должны вывести туристическую отрасль на более высокий уровень - это туристско-рекреационные комплексы "Мамисон" и "Кахтисар", туркластер "Горная Дигория", тематический парк "Алания парк". Общая сумма инвестиций превысит 23 млрд руб. и даст 3 600 рабочих мест.

Для ЖКХ утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, что позволит к 2026 году выйти на экономически сбалансированную модель функционирования.

В транспортно-логистической сфере планируется реализовать 3 масштабных проекта на 5,5 млрд руб. с созданием 1,7 тыс. рабочих мест. Например, будет создан крупный транспортно-логистический "портал" (таможенная зона - сухой порт) Северного Кавказа в страны Закавказья.

"Республика имеет значительный потенциал по многим ключевым направлениям, - сказал Меняйло. - Но в то же время мы пока отстаем по основным социально-экономическим показателям от среднероссийских значений. Поэтому модель экономического развития была разработана с учетом сильных и слабых сторон. Важно отметить, что этот документ будет живым, гибким - обновлять и дополнять его планируется каждый год с учетом актуальных потребностей".