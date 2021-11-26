МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг утвердил распределение квот на экспорт удобрений с 1 декабря по 31 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, по азотным удобрениям самую большую квоту на экспорт в государства, не входящие в ЕАЭС, получил "Апатит" (входит в группу "Фосагро") - 759,6 тыс. тонн, за ним следуют НАК "Азот" - 697,7 тыс. тонн, "Уралхим" - 551,5 тыс. тонн, "Акрон" - 465,1 тыс. тонн и "Тольяттиазот" - 428 тыс. тонн.

По сложным удобрениям с разным содержанием элементов самая большая квота также у "Апатита" - суммарно 2,7 млн тонн. Общая квота "Уралхима" - 572,6 тыс. т, "Акрона" - 693 тыс. тонн.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

Как отмечали в начале ноября в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), таким решением правительство фактически закрепляет существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками. В РАПУ не ждут влияния квот на загрузку мощностей производителей и инвестпрограммы.