Модель развития Чечни позволит привлечь более 537,1 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Реализация модели экономического развития Чечни позволить привлечь 537,1 млрд рублей и создать 53,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев на стратегической сессии по развитию СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Реализация всех мероприятий (562 проекта) модели позволит привлечь 537,1 млрд рублей и создать 53,4 тыс. новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, при необходимых 219 тыс. новых рабочих мест и к 2030 году приведет к увеличению: реальной заработной платы на 22,1%, объема инвестиций на 69,7%, ВРП на 94,4%", - отметил Хучиев.

По его словам, разработка модели акцентировала внимание на основных вопросах, требующих решения для обеспечения эффективного развития региона. Это реализация комплекса мер по снижению уровня безработицы, развитие туристического потенциала, реализация программы по повышению надежности в энергетическом комплексе и интеграция малых форм хозяйствования в общую производственно-сбытовую цепочку.

"Для решения данных вопросов из числа планируемых мероприятий нами отобраны пять комплексных инвестиционных проектов, общей стоимостью 99,4 млрд рублей с созданием 5 838 рабочих мест, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на экономическое развитие региона", - добавил председатель правительства Чечни.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. По словам министра Максим Решетников, они представляют собой "дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".