"Горэлектротранс" в Петербурге объявил конкурс на поставки 263 троллейбусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Оператор петербургского электрического транспорта, СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил конкурс на поставку 263 новых троллейбусов для нужд городских перевозок. На обновление подвижного состава готовы выделить по двум контрактам до 8,4 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка троллейбусов большой вместимости (большого класса), начальная (максимальная) цена - 4,96 млрд рублей. Поставка троллейбусов большой вместимости (большого класса) с увеличенным автономным ходом, начальная (максимальная) цена - 3,39 млрд рублей", - говорится в уведомлениях о проведении аукционов.

В рамках первого конкурса на 4,96 млрд рублей предприятие намерено закупить 166 троллейбусов у победившего производителя. По второму контракту "Горэлектротранс" рассчитывает приобрести 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), которые могут отключаться от проводов и следовать по маршруту автономно. Весь закупленный транспорт должен быть поставлен не позднее 30 июня 2023 года.

Согласно масштабной программе обновления городского электротранспорта, разработанной "Горэлектротрансом", к весне 2024 года в Петербурге на улицы выйдут 314 новых троллейбусов, из них 117 - с увеличенным автономным ходом, что позволит полнее охватить транспортным сообщением районы новостроек. Также к этому времени будет обновлено 255 трамвайных вагонов. Вместе с тем будет организовано 15 скоростных маршрутов до станций метро.