Правительство продлило эксперимент по tax free в России до конца 2022 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило пилотный проект tax free до конца 2022 года, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.

"В пункте 4 постановления правительства РФ от 6 февраля 2018 года № 105 "О реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского таможенного союза" <…> слова "до 31 декабря 2021 года" заменить словами "до 31 декабря 2022 г.", - говорится в постановлении.

Ранее Минпромторг РФ предлагал продлить период данного эксперимента до конца декабря следующего года и включить в пилотный проект еще пять российских регионов.

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.

Данная система действует при покупке техники, одежды, ювелирных изделий, книг, продуктов питания, однако не распространяется на алкоголь и табак.