Аваков: заявление Зеленского о госперевороте обрушило акции всех украинских компаний

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в стране с участием бизнесмена Рината Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже.

"Акции всех украинских компаний упали на Лондонской бирже после заявления президента Зеленского о подготовке госпереворота на Украине с участием Рината Ахметова", - отметил Аваков в пятницу на ток-шоу "Свобода слова" на канале "Украина".

По его словам, "потеряла не только компания ДТЭК, но все украинские компании". "Украина вмиг потеряла миллиарды", - подчеркнул Аваков.

Ранее в пятницу на пресс-марафоне Зеленский заявил, что "на пленках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в стране с якобы участием Ахметова, на это будет привлечен $1 млрд. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.

После слов Зеленского о возможной причастности олигарха к "госперевороту" в стране, еврооблигации энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%.

ДТЭК - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ахметов.