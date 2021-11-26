Dow Jones показал сильнейшее падение за год на фоне появления штамма "омикрон"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился в пятницу на 2,5% до уровня 34 899.34 на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Это наиболее значительное в процентном отношении падение индекса за день торгов с октября 2020 года. Серьезно снизились также и другие основные американские индексы. S&P 500 упал на 2,3%, до 4 594,62 пункта, Nasdaq снизился на 2,2%, до 15 491,66 пункта.

Для всех трех индексов это наиболее значительное падение в "черную пятницу" за всю историю торгов - обычно этот день положительно сказывается на биржах из-за резкого скачка потребления.

Торги на Нью-Йоркской бирже в пятницу закончились в 14:00 (22:00 мск) - на два часа раньше, чем обычно из-за того, что в США продолжаются выходные в честь Дня благодарения.