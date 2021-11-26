АПКИТ просит продлить налоговую льготу для держателей ценных бумаг инновационного сектора

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний. Об этом говорится в сообщении АПКИТ со ссылкой на письмо.

"АПКИТ направила письмо первому зампреду правительства РФ А. Белоусову с предложением о продлении срока действия налоговой льготы для владельцев ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики", - отмечается в сообщении.

Также в письме предлагаются экспертные возможности АПКИТ в обсуждении инициатив правительства, направленных на привлечение инвестиций и подготовку к выходу компаний технологических секторов российской экономики на биржевой публичный рынок.

Само письмо на сайте АПКИТ на данный момент не доступно. Письмо подготовлено советом АПКИТ по инвестициям и биржам при участии "Руссофт".

Как пишет издание Forbes, речь идет о льготе, которая предполагает налоговую ставку 0% по доходам от акций и облигаций российских компаний инновационного сектора, при условии, что держатель бумаг владел ими более года. Срок действия льготы истекает 31 декабря 2022 года.

В АПКИТ входят компании "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Softline и так далее.