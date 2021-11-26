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Пандемия COVID-19

Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма "омикрон"

© AP Photo/Steven Senne

Moderna создаст новый вариант вакцины для штамма "омикрон" - заявление компании.

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Reuters: ВТО отложит первую за четыре года министерскую конференцию из-за пандемии
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