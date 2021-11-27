Байден назвал ожидаемым падение биржевых индексов на фоне распространения штамма "омикрон"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Падение американских биржевых индексов на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" было ожидаемым. Такое мнение выразил в пятницу президент США Джо Байден.

"Ожидаемо. Такое всегда происходит, когда [количество заражений] коронавирусом растет", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нантакете (штат Массачусетс), где он с семьей проводит праздничные выходные. Запись беседы распространил пресс-пул Белого дома.

Байдену был также задан вопрос о том, беспокоит ли его подобная ситуация с рынком. "Абсолютно нет", - ответил президент.

Ранее в пятницу один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился на 2,5% до уровня 34 899,34 на фоне сообщений о распространении нового штамма "омикрон". Это наиболее значительное в процентном отношении падение индекса за день торгов с октября 2020 года. Серьезно снизились также другие основные американские индексы. S&P 500 упал на 2,3% до 4 594,62 пункта, Nasdaq снизился на 2,2% до 15 491,66 пункта.

Для всех трех индексов это самое значительное падение в "черную пятницу" за всю историю торгов - обычно этот день положительно сказывается на биржах из-за резкого скачка потребления.