Третий самолет Iraqi Airways с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

ТАСС, 27 ноября. Третий самолет авиакомпании Iraqi Airways с группой иракских мигрантов на борту вылетел в субботу в Эрбиль из аэропорта в Минске. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет вылетел в 01:45 по местному времени (совпадает с московским).

Два предыдущих рейса Iraqi Airways с беженцами на борту отправились из Минска вечером в четверг и в ночь на пятницу. Еще один вывозной борт прибудет в Минск из Ирака 27 ноября в 22:45 и вылетит в Эрбиль в 23:45.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы самолетом этой же авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск в индивидуальном порядке покинули еще 118 мигрантов. По данным консула Ирака в России и Белоруссии Маджида Ал-Кинани, более тысячи человек изъявили желание вернуться в Ирак.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания.