Фитнес-клубы в более чем 20 регионах РФ предоставили медикам скидки на услуги в 20-50%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фитнес-клубы в более чем 20 российских регионах предоставили скидки для медиков на свои занятия и услуги в объеме от 20 до 50%. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Ранее организация подписала соглашение с благотворительным фондом помощи врачам "Герои", по которому, в частности, работники сферы здравоохранения смогут получить льготы на посещение физкультурно-оздоровительных учреждений.

"Уже в течение суток представительства организации в более чем 20 регионах предоставили врачам и медицинским работникам специальные льготные условия на посещение фитнес-клубов, а также установили пониженный тариф на все услуги клубов. Снижение стоимости составило от 20 до 50%", - сказала Силина.

Так, волгоградская сеть фитнес-клубов "Прайм" предоставила скидки в размере 50% на клубные карты и все виды услуг. Льготу в 35% установила столичная сеть фитнес-клубов GFitness на приобретение клубных карт. В Воронежской области скидки в 25% на клубную карту, которая предполагает безлимитное посещения бассейна, хаммама, тренажерного зала, групповых программ в течение 12 месяцев, дали фитнес-клуб Publica Fitness и сеть "Триэль New Fitness". Различные льготы на услуги в объеме 20% предложили медикам сеть Drive fitness из Екатеринбурга, сеть "Фитнесфиеста" из Абакана, сеть "Сафари фитнес" из Барнаула, сеть X-Fit-Studio из Астрахани, сеть Fit Balance из Севастополя и многие другие. Полный список фитнес-клубов, которые пошли на такое решение, в ближайшее время появится в общем доступе. Как пояснила Силина, получить скидку или другие преференции могут не только медики, но и студенты, имеющие действующий сертификат врача-специалиста, либо действующее свидетельство об аккредитации врача-специалиста, либо студенческий билет медицинского вуза.

"Мы уверены, что это сотрудничество даст возможность восстановить общее физическое и эмоциональное состояние, сохранить здоровье, повысить трудоспособность большему количеству медицинских работников страны, которые оказались в сложной ситуации, каждый день они трудятся на износ и спасают жизни россиян. Наш долг протянуть руку помощи и поддержки, ведь, только объединяя усилия, можно справиться с пандемией", - добавила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.