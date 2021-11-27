Завершилось строительство первой очереди Читинской солнечной электростанции в Забайкалье

ЧИТА, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство первой очереди Читинской солнечной электростанции (СЭС), которая поможет снизить выбросы в атмосферу углекислого газа, завершилось в Забайкалье, сообщила пресс-служба регионального министерства планирования и развития.

"Строительство первой очереди Читинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 20 МВт завершили в Забайкалье. Вторую очередь мощностью 15 МВт введут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры компании "Хевел". <...> Прогнозируемый объем выработки электроэнергии после ввода второй очереди составит 40,5 млн киловатт-часов в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 14 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Станция построена недалеко от поселка Зыково и занимает площадь около 100 гектаров. Строительство началось летом, сейчас выполнены все общестроительные работы. В начале декабря первая очередь Читинской СЭС выйдет на оптовый рынок электроэнергии, уточняется в сообщении. При реализации проекта было создано более 100 временных рабочих мест на период строительства и 15 постоянных рабочих мест для эксплуатации объекта.

Сейчас компания продолжает строительство второй очереди Читинской СЭС и двух очередей Черновской СЭС совокупной мощностью 35 МВт, объекты введут в эксплуатацию в 2022 году.

"Реализация проектов по строительству солнечной генерации позволит повысить надежность и качество электроснабжения в Чите и регионе в целом, снизить потери в электросетях, обеспечить значительный рост налоговых поступлений в бюджет края, создаст новые рабочие места, а также будет способствовать сохранению окружающей среды и достижению устойчивого развития региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Забайкальского края Антона Тутова.