Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании "Скол" на территории ЕС

ТАСС, 27 ноября. Еврокомиссия (ЕК) внесла российского авиаперевозчика "Скол" в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

"Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты", - говорится в сообщении. Как следует из документа, компании, попавшие в этот перечень, "не соответствуют международным стандартам безопасности".

В настоящий момент "Скол" является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.

В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед Государственной транспортной лизинговой компанией по лизинговым платежам. Позднее авиакомпания обратилась в Минтранс РФ с просьбой отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации воздушных судов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о задолженности.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ООО "Авиакомпания "Скол" создано как юридическое лицо в 2000 году, осуществляет производственную деятельность с 20 февраля 2001 года. Основной вид - осуществление коммерческих воздушных перевозок (перевозка пассажиров и грузов), выполнение авиационных работ, в том числе в целях оказания медицинской помощи, на территории РФ, выполнение авиационных работ за рубежом. Компания находится в Калининграде. Аэропорт базирования - Красноярск (Черемшанка, Полигон МК-114). Парк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета.