Стоимость авиабилетов по популярным направлениям в России упала на 10-16% с 2019 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов по самым популярных направлениям по России снизилась на 10-16% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных (есть у ТАСС) аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

"По данным аналитиков Туту.ру, снижение среднего чека за перелеты в топ-5 самых популярных городов составило от 10% до 16% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Больше всего среди городов из топ-20 по популярности за два года сократились средние чеки за перелет в Анапу ( -28%, до 5 тыс. рублей) и Тюмень (-23%, до 6,5 тыс. рублей)", - отмечается в сообщении сервиса.

Средний чек за перелет внутри страны осенью 2021 года составил 6 638 рублей за билет в одну сторону. При этом наиболее популярными ожидаемо стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. В среднем авиабилет из любого города страны в Москву обойдется в 5,8 тыс. рублей, что на 14% ниже, чем в 2019 году. Средняя стоимость билета в Санкт-Петербург составила 5,6 тыс. рублей (-16%), Сочи - 4,85 тыс. рублей (-14%), в Симферополь - 5,4 тыс. рублей (-10%), а в Краснодар - 5,2 тысячи (-14%).

Также в топ самых популярных городов, куда путешествуют на самолетах, вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Сургут, Мурманск и Иркутск.