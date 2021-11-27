"Уралхим" сменил главу "Тольяттиазота" на своего представителя

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров одного из крупнейших производителей аммиака в России "Тольяттиазота" утвердило новый совет директоров и нового гендиректора, представляющих "Уралхим". Об этом заявил ТАСС замгендиректора "Уралхима" (миноритарный акционер "Тольяттиазота" с долей 9,97%) Ринат Гизатулин. Полномочия прежней управляющей компании (АО Корпорация "Тольяттиазот") и совета директоров прекращены, сказал он.

"Собрание акционеров завершилось, избрали новый состав совета директоров из пяти человек: это Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев.". Гендиректором избран Анатолий Шаблинский, который до последнего времени возглавлял филиал "КЧХК" "Уралхима", - сказал он. Из пяти человек в совете четыре являются действующими сотрудниками "Уралхима".

Как сообщил "Уралхим", председателем совета директоров стал директор по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрий Татьянин.

Накануне собрания стало известно о задержании и.о. генерального директора "Тольяттиазота" Андрея Бобкова сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области. Адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания, сообщила пресс-служба "Тольяттиазота". До своего задержания Бобков направил в ФСБ, СК России и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. По мнению Бобкова, эти действия были направлены на "рейдерский захват" со стороны "Уралхима", с которым "ТОАЗ" находится в многолетнем конфликте.

Гизатулин отказался комментировать сообщения о задержании Бобкова сотрудниками правоохранительных органов, заявив, что это "работа следствия". Вместе с тем, он отметил, что решение собрания акционеров по смене гендиректора и совета директоров принято абсолютным большинством голосов, их поддержали более 80%. "Мы надеемся, что эти решения позволят обеспечить стабильную планомерную работу комбината, благодаря им "Тольяттиазот" сможет возместить ущерб, нанесенный предприятию предыдущими акционерами, выводившими с завода колоссальные деньги на протяжении многих лет", - отметил Гизатулин.

"Уралхим" стал акционером "Тольяттиазота" в 2008 году. "Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида, 9,97% в компании принадлежит "Уралхиму", владельцем 71% считают структуры бизнесмена Сергея Махлая. Ранее ФАС России удовлетворила ходатайство "Химактивинвеста" "Уралхима" о приобретении 83,731% голосующих акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющимися акциями "Тольяттиазота" "Химактивинвест" сможет консолидировать 93,723% компании.