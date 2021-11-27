"Уралхим" не принял окончательного решения об увеличении доли в "Тольяттиазоте"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Уралхим" готовит документы для возможной покупки доли в крупном производителе аммиака "Тольяттиазот" , но окончательного решения еще не принял, сообщил ТАСС замгендиректора "Уралхима" Ринат Гизатулин. "Уралхим" является миноритарным акционером "Тольяттиазота" с долей 9,97%.

"Да, мы подали ходатайство в ФАС, готовим документы, чтобы "Уралхим" мог принять участие, но окончательное решение об участии будем принимать позднее, в том числе по результатам аудита", - сказал Гизатулин.

Накануне стало известно, что ФАС России удовлетворила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% голосующих акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющимися акциями "Тольяттиазота" "Химактивинвест" сможет консолидировать 93,723% компании. Акционером "Химактивинвеста" является компания "Уралхим".

27 ноября "Уралхим" сообщил, что созванное по его требованию внеочередное собрание акционеров "Тольяттиазота" утвердило новый совет директоров и нового гендиректора, представляющих "Уралхим". В совет вошли представители "Уралхима" Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев. Гендиректором избрали Анатолия Шаблинского, который ранее возглавлял филиал "КЧХК" "Уралхима".

Накануне собрания стало известно о задержании и.о. генерального директора "Тольяттиазота" Андрея Бобкова сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области. Адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания, сообщила пресс-служба "Тольяттиазота". До своего задержания Бобков направил в ФСБ, СК России и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. По мнению Бобкова, действия направили на "рейдерский захват" со стороны "Уралхима", с которым "ТОАЗ" находится в многолетнем конфликте.