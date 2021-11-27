В Ростовской области планируют построить первую солнечную электростанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области провели конкурсный отбор и определили проект строительства первой солнечной электростанции в регионе, сообщил в субботу в Instagram губернатор Василий Голубев.

"Мощности нашей "зеленой" энергетики будут дополнены солнечной энергией. Вчера мы провели конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Победителем стал проект компании "Юнигрин Регион". Он предполагает строительство солнечной электростанции "Гуковская СЭС" мощностью 24,9 МВт. Плановый годовой объем производства электрической энергии - 39 044 МВт часов в год", - написал Голубев.

Он отметил, что "строительство объекта займет около двух лет, объем инвестиций составит более 2 млрд рублей за счет средств компании". "Это был первый конкурсный отбор проектов "зеленой" энергетики, в отношении которых продажа электрической энергии планируется на розничных рынках. Рассматриваем возможность проведения второго конкурса в следующем году. Движение Ростовской области в этом направлении важно и с точки зрения экономики, и с точки зрения заботы о будущем нашей природы", - добавил Голубев.