МЭР: законопроект о СЭЗ в Крыму и Севастополе расширит полномочия субъектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Законопроект о повышении эффективности Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе расширит полномочия субъектов, позволив им утверждать составы экспертных советов и определять отрасли, которым доступен режим СЭЗ. Об этом в субботу сообщается на сайте Минэкономразвития России.

"Законопроект направлен на дальнейшее развитие преференциального режима - привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Скорость и точность управленческих решений Крыма и Севастополя вырастут за счет расширения полномочий регионов. Субъекты смогут самостоятельно по согласованию с Минэкономразвития России утверждать составы экспертных советов и определять отрасли, которым доступен режим СЭЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "еще одна часть решений, прописанных в законопроекте, предусматривает снижение числа недобросовестных практик со стороны инвесторов". "Региональная статистика гласит: больше половины нарушений условий договора приходится на инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений от 3 до 6 млн рублей. Такая тенденция говорит о низкой дисциплине участников СЭЗ в этом сегменте", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

Все участники СЭЗ получают земельные участки, минуя торги, или могут изменить статус землепользования, уточняется на сайте. "В итоге основным мотивом вхождения в СЭЗ становится завладение землями, а не реализация реального инвестпроекта. Предложение поднять "стоимость входа" по инвестициям должно нивелировать этот риск. Наконец, законопроект упрощает правовое регулирование. Например, исключается необходимость проведения оценки инвестиционной декларации при внесении изменений в договор о СЭЗ", - сообщается на сайте.

Также вводится запрет на внесение изменений, которые повлекут снижение количества создаваемых рабочих мест.

С момента создания СЭЗ в Крыму на 1 рубль предоставляемых льгот резидентам приходится 3,77 рублей инвестиций, по состоянию на конец 2020 года участники СЭЗ вложили 207 млрд рублей инвестиций в экономику региона, создали более 75 тыс. рабочих мест. Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.