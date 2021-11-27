В России планируют создать Фонд поддержки регионального кинематографа

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Союз кинематографистов России планирует создать Фонд регионального кино для поддержки кинопроектов в субъектах страны. Об этом на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщил в субботу исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов, продюсер Дмитрий Якунин.

"Мы в союзе подумали о создании фонда поддержки регионального кинематографа. <…> Мы готовы привлекать свои инвестиции, частные инвестиции. Мы готовы общаться с региональными бюджетами, частными компаниями о привлечении средств на деятельность фонда", - сообщил Якунин, добавив, что фонд также сможет помогать проектам из регионов, которые уже получили государственную поддержку. По его словам, фонд также сможет помогать региональным киностудиям в продвижении своей продукции в кинопрокате.

Он сообщил, что в апреле следующего года планируется провести презентацию фонда на Московском кинофестивале. Ожидается, что в 2022 году фонд займется продюсированием 15 проектов с общим бюджетом в 200 млн рублей, а в 2023-2024 годах - 30 проектов с бюджетом в 300 млн рублей. Кроме того, в Союзе кинематографистов рассчитывают, что в 2024 году в России будет сформировано порядка 20 региональных кинокластеров. "Мы хотим вместе с ведущими игроками киноиндустрии создать к 2024 году единую экосистему регионального кино", - заключил Якунин.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.