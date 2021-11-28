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Опрос: только каждый 10-й россиянин в состоянии дать платное образование своим детям

Более 54% россиян вообще не собираются откладывать средства на образование детей, большинство из них - по причине нехватки денег

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Почти 22% россиян хотели бы дать детям платное образование, однако только каждый 10-й из желающих имеет на это финансовую возможность. Такой вывод следует из пресс-релиза НПФ "Открытие" (входит в группу банка "Открытие"), который провел опрос в сентябре 2021 года среди женщин 35-50 лет.

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Как показало исследование, несмотря на то, что большинство респондентов (58%) устраивает бесплатное образование в школе, оставшиеся (42%) утверждают, что родители должны иметь возможность дать детям в том числе и платное образование.

Для 85% граждан высшее образование остается "золотым стандартом". Однако 9% ответили, что оно важно, но не доступно для их детей по финансовым соображениям, отмечается в релизе.

В ходе опроса 68% ответили, что водят своих детей на платные факультативные занятия. Также более половины респондентов для повышения уровня знаний детей обращаются к репетиторам, услуги которых также являются платными. При этом 31% нанимают репетиторов по нескольким предметам. Лишь 7% опрошенных считают, что детям достаточно знаний, получаемых в школе.

Если за высшее образование придется платить, только 9% респондентов откажутся от этой возможности. При этом 40% будут оплачивать образование из накоплений, 17% возьмут кредит, 6% рассчитывают на материнский капитал, а 30% смогут выделить часть текущей зарплаты на оплату образования, свидетельствуют результаты опроса.

Вообще не собираются откладывать средства на образование своих детей более 54% россиян, при этом 80% из них (39% всех респондентов) - по причине нехватки денег. Однако каждый четвертый планирует начать формировать накопления "в ближайшем будущем".

На сегодняшний день самым популярным инструментом для управления накоплениями по-прежнему остается банковский депозит. Его используют 37% граждан. Однако индивидуальное пенсионное обеспечение в пользу ребенка и накопительное страхование жизни пока не пользуются большой популярностью. Про них знают только 6% респондентов.

АО "НПФ "Открытие" (лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014) - один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов, работающий с 1994 года. Основным акционером является ПАО Банк "ФК Открытие". По данным на 30 сентября, под управлением Фонда находится свыше 609 млрд руб. пенсионных средств более 7,5 млн человек.

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